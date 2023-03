DJ MARKET TALK: BNP sobe previsão do pico da taxa do BCE para 4%

(DJ Bolsa)-- Com a economia a mostrar ser mais resiliente do que o esperado, os mercados laborais restritos e a tendência da inflação subjacente a ficar cada vez mais preocupante, os analistas do BNP Paribas Markets 360 aumentam a sua previsão da taxa terminal do Banco Central Europeu para 4,00% face a 3,25% anteriormente, escrevem os analistas numa nota. "Contudo, agora pensamos que o BCE vai manter um ritmo de subidas de 50 pontos base ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.