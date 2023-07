DJ MARKET TALK: BOE ainda pode optar por subida maior das taxas

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, ainda pode optar por um forte aumento das taxas na próxima reunião de agosto, apesar dos dados encorajadores da inflação de junho esta quarta-feira, diz James Smith, economista de mercados desenvolvidos do ING, numa nota. O índice de preços no consumidor, ou IPC, caiu mais do que o esperado com os importantes dados da inflação dos serviços especialmente encorajadores, diz Smith.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.