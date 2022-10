DJ MARKET TALK: BOE continua a travar compras temporárias de gilts

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, comprou a quantia "irrisória" de cerca de GBP4 mil milhões de obrigações do Reino Unido, o que revela que "a estratégia é claramente de passar a mensagem de que o montante definido é apenas para circunstâncias extremas", dizem Peter McCallum e Evelyne Gomez-Liechti, respetivamente estratega de taxas e analista de estratégia de taxas do Mizuho, numa nota. Contudo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.