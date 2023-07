DJ MARKET TALK: BOE deve abrandar ritmo de aumentos de taxas em agosto

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve abrandar o ritmo de subidas das taxas de juro na próxima reunião, a 3 de agosto, para 25 pontos base face aos anteriores 50 pontos base, uma vez que os dados económicos do Reino Unido têm sido menos fortes do que as leituras anteriores à reunião de junho, dizem analistas do Bank of America numa nota. Os analistas não excluem um aumento de 50 pontos base em agosto, mas pensam que é... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.