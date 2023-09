DJ MARKET TALK: BOE deve acelerar redução do balanço a partir de outubro

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve anunciar o aumento do volume das vendas de obrigações nos 12 meses a partir de outubro, juntamente com a decisão de taxas de juro na quinta-feira, refere o diretor de análise de investimento da AJ Bell, Laith Khalaf, numa nota. O BOE anunciou uma redução de GBP80 mil milhões da Facilidade de Compra de Ativos nos 12 meses com início a partir de outubro de 2022. O ritmo de vendas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.