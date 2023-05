DJ MARKET TALK: BOE deve aplicar mais dois cortes das taxas de juro

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, pode aumentar as taxas de juro em 25 pontos base para 4,5% na quinta-feira, seguido de pelo menos mais um movimento de 25 pontos base devido à subida persistente da inflação, disse a Evercore ISI. Mesmo com o aumento potencial das taxas na quinta-feira, as taxas reais ajustadas à inflação ainda serão negativas, disseram analistas da Evercore. "A inflação vai cair rapidamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.