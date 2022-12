DJ MARKET TALK: BOE deve aumentar as taxas em 50 pontos base na próxima semana

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve abrandar o ritmo de subidas das taxas de juro para 50 pontos base na reunião da próxima semana, face a 75 pontos base em novembro à medida que as expectativas de inflação de curto prazo e a procura laboral mostram sinais de abrandamento, dizem os analistas do UBS, numa nota. "Sem grandes surpresas no relatório do mercado laboral de dezembro e do IPC de novembro, esperamos que a maioria ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.