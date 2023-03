DJ MARKET TALK: BOE deve aumentar as taxas mas dar orientação cautelosa

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve aumentar as taxas de juro na quinta-feira tendo em conta os dados robustos da inflação do Reino Unido desta quarta-feira, mas o banco central poderá apresentar uma orientação cautelosa sobre a política futura, diz a Vantage. "Os riscos da estabilidade dos preços vão chocar com a estabilidade financeira, enquanto as tensões do setor bancário continuarem elevadas"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.