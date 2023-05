DJ MARKET TALK: BOE deve aumentar juros mas esta pode ser a última subida

(DJ Bolsa)-- É provável que o Banco de Inglaterra, ou BOE, aumente as taxas de juro em 25 pontos base para 4,5% a 11 de maio, mas a decisão será disputada e este pode ser o último aumento de taxas do banco central, disse o UBS Global Wealth Management. Os dados económicos desde a última reunião do BOE não diminuíram os receios sobre a persistência da inflação, dando suporte à hipótese de um ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.