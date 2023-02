DJ MARKET TALK: BOE deve aumentar taxas de juro em 50 pontos base em março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os investidores encerraram a semana passada a descontar uma subida de 27 pontos base para a taxa de juro de referência do Banco de Inglaterra, ou BOE, na próxima reunião em março, face a 20 pontos base depois da última reunião a 2 de fevereiro, implicando que os investidores veem uma pequena hipótese de uma subida de 50 pontos base, dizem os economistas Samuel Tombs e Gabriella Dickens, da Pantheon Macroeconomics, numa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.