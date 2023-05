DJ MARKET TALK: BOE deve aumentar taxas em 25 pontos base em maio, junho

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve aumentar as taxas de juro em 25 pontos base em maio e junho, uma vez que o crescimento salarial do setor privado do Reino Unido e a inflação dos serviços permanecem mais fortes do que o esperado, disseram analistas da TD Securities. A TD Securities prevê que a taxa do BOE atinja o pico de 4,75% em junho e as projeções do BOE mostrem uma inflação de médio prazo mais fraca.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.