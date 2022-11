DJ MARKET TALK: BOE deve aumentar taxas em 50 pontos base em dezembro

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve ser menos agressivo na reunião de dezembro e aumentar a taxa de referência em 50 pontos base, depois do aumento de 75 pontos base de novembro, referem analistas do Barclays numa nota. As previsões económicas do BOE -- que incluem uma recessão prolongada até ao final de 2023 -- "aconselham contra uma restrição excessiva", dizem os analistas. "No curto prazo, mantemos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.