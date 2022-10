DJ MARKET TALK: BOE deve aumentar taxas em 75 pontos base na reunião de novembro

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve aumentar a taxa de juro de referência em 75 pontos base em novembro, referem estrategas de taxas do Citi numa nota. Os estrategas descrevem a medida como "razoavelmente menos agressiva" face às expectativas que tinham anteriormente, devido à reversão na segunda-feira da maior parte dos planos do governo de estímulos orçamentais financiados por dívida anunciados em setembro.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.