DJ MARKET TALK: BOE deve continuar a subir taxas se restrição laboral persistir

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve prolongar o ciclo de subidas das taxas de juro se o mercado laboral do Reino Unido continuar restrito nos próximos meses, dizem analistas do RBC, numa nota. "Os riscos para a nossa visão atual do BOE, que prevê uma taxa terminal de 3,75%, emanou do mercado laboral que, se continuar restrito mesmo que a atividade abrande, pode levar o banco a prolongar o ciclo de subidas", dizem os analistas.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.