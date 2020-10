DJ MARKET TALK: BOE deve cortar previsões e aumentar QE

(DJ Bolsa)-- A provável revisão em baixa das previsões económicas para o segundo semestre de 2020 deve forçar o Banco de Inglaterra, ou BOE, a flexibilizar ainda mais a política monetária na reunião de 5 de novembro, disse o RBC Capital Markets. O banco canadiano prevê que o BOE expanda o programa de compra de obrigações em GBP100 mil milhões, aumentando o total de compras para GBP845 mil milhões, já... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

