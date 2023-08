DJ MARKET TALK: BOE deve cortar significativamente o outlook da inflação

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve cortar significativamente as suas projeções para a inflação do Reino Unido quando anunciar a decisão de taxas de juro na quinta-feira, dizem analistas da TD Securities, que esperam que o banco central aumente as taxas de juro em 25 pontos base. "As projeções devem mostrar uma redução significativa ao outlook da inflação", dizem os analistas numa nota.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.