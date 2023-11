DJ MARKET TALK: BOE deve cortar taxas de juro antes do BCE, Fed

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve cortar as taxas de juro antes da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu, em grande medida devido à maior sensibilidade do Reino Unido em relação às taxas de juro, diz Paul Donovan, economista-chefe do UBS Global Wealth Management num webinar. O UBS GWM espera que o BOE corte as taxas de juro em maio do próximo ano, enquanto a Fed e o BCE devem cortar as taxas a meio de 2024. "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.