DJ MARKET TALK: BOE deve desvalorizar erradamente pressões inflacionistas

(DJ Bolsa)-- O BOE deve afastar as pressões inflacionistas na reunião de quinta-feira, mas trata-se de um erro, refere a estratega de rendimento fixo do Saxo Bank Althea Spinozzi. Embora a subida da inflação deva ser temporária, o Brexit pode fazer com que os preços no consumidor do Reino Unido se mantenham elevados. "O Brexit pode servir como multiplicador das forças inflacionistas, acrescentando mais pressões em á... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone