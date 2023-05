DJ MARKET TALK: BOE deve fazer uma pausa nos aumentos em junho - Mizuho

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve fazer uma pausa nas subidas das taxas de juro em junho a não ser que os dados laborais e da inflação do Reino Unido que serão publicados em maio forem mais fortes do que o esperado, escreve a estratega de taxas Evelyne Gomez-Liechti e a responsável de research Helen Rodriguez, do Mizuho, numa nota. "O relatório da inflação de abril, que é conhecido a 24 de maio, deve ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.