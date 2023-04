DJ MARKET TALK: BOE deve interromper subidas dos juros em maio

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve aumentar as taxas de juro em 25 pontos base na próxima reunião, mas interromper o ciclo de restrição depois disso, disse o economista-chefe da Oxford Economics para o Reino Unido, Andrew Goodwin. Os mercados estão a sobrestimar até que ponto as taxas de juro podem aumentar no Reino Unido, prevendo uma taxa de juro de 5% até ao final do ano, contra os atuais 4,25%, um resultado imprová... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.