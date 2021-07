DJ MARKET TALK: BOE deve manter rumo do alívio quantitativo

(DJ Bolsa)--O Banco de Inglaterra deve completar o programa de alívio quantitativo atual sem mais alterações ao seu volume ou ritmo, diz o RBC Capital Markets. "Apesar da melhoria do outlook de curto prazo para a economia, essa visão não mudou. Ainda vemos o Comité de Política Monetária a completar o atual programa do QE de GBP150 mil milhões na totalidade com as compras a continuarem ao ritmo atual de GBP3,44 mil ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

