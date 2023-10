DJ MARKET TALK: BOE deve manter taxas apesar da persistência da inflação

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, não deve subir as taxas de juro na próxima reunião apesar de o índice de preços no consumidor, ou IPC, não ter caído em setembro, especialmente porque ainda está abaixo dos 6,9% que o banco central projetou em agosto, disse Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido. É algo preocupante que a inflação dos serviços tenha subido novamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.