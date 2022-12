DJ MARKET TALK: BOE deve optar por aumento menor dos juros em dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE na sigla em inglês, deve reduzir o ritmo de subida das taxas de juro na reunião de dezembro e optar por um aumento de 50 pontos base, disse o economista-chefe da Oxford Economics para o Reino Unido, Andrew Goodwin. Mercados financeiros mais calmos, uma libra mais forte e um suporte energético menos generoso para as famílias devem inclinar a balança para um aumento menor, disse Goodwin. Ainda assim,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.