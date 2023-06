DJ MARKET TALK: BOE deve optar por subida de 50pb - Capital Economics

(DJ Bolsa)-- Em resposta aos dados da inflação do Reino Unido que ficaram acima do esperado em maio, a Capital Economics prevê que o Banco de Inglaterra, ou BOE, suba as taxas de juro 50 pontos base na quinta-feira em vez de 25 pontos base, diz o economista-chefe Neil Shearing. Embora o foco esteja no facto de o indicador principal de maio não ter caído, a principal fonte de preocupação é que a inflação subjacente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.