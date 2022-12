DJ MARKET TALK: BOE deve realizar subida menor das taxas após IPC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve continuar a subir as taxas de juro, mas o banco central deve apostar num ritmo mais reduzido perante sinais de que a inflação terá ultrapassado o pico, diz Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido, numa nota. A inflação deve continuar a diminuir nos próximos meses e os dados de novembro não devem ser uma exceção, o que deve reduzir os receios ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.