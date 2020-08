DJ MARKET TALK: BOE deve reforçar estímulos ainda este ano

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, terá de aumentar as medidas de estímulo ainda este ano para proteger a economia do impacto do coronavírus e do Brexit, diz a Quilter Cheviot. Esse suporte "deve ser mais urgente" tendo em conta que o esquema de proteção de empregos termina em outubro, diz Richard Carter, responsável de research de rendimento fixo da Quilter. O BOE manteve a taxa de juro a 0,1% e as compras de ativos a GBP745 mil milhõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

