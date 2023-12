DJ MARKET TALK: BOE deve reiterar que as taxas devem continuar elevadas durante mais tempo

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve manter a mensagem de que as taxas de juro devem continuar elevadas durante mais tempo e essa conversa sobre os cortes das taxas parece prematura, dizem os economistas do HSBC Global Research, numa nota. Os economistas esperam que o BOE mantenha tanto a taxa de juro nos 5,25% como o voto dividido de 6-3 na reunião de 14 de dezembro, em que três membros votam para aumentar as taxas, dizem. Para a maioria do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.