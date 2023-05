DJ MARKET TALK: BOE deve rever ligeiramente em alta previsões do PIB britânico

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve rever em alta ligeira as previsões de crescimento económico do Reino Unido em relação às projeções anteriores de fevereiro, suportadas pelo impulso orçamental anunciado durante o Orçamento de Primavera, refere a estratega de taxas do Mizuho Evelyne Gomez-Liechti numa nota. "Prevê-se que o suporte orçamental adicional anunciado no Orçamento de Primavera ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.