DJ MARKET TALK: BOE deve subir juros em 25 pontos base

(DJ Bolsa)--O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve aumentar a taxa de juro em 25 pontos base na quinta-feira, deixando a porta aberta a novos aumentos, se necessário, disse Peder Beck-Friis, gestor de portefólio da Pimco. "O BOE deve manter as opções em aberto, destacando a dependência dos dados e sinalizando que podem ser necessárias mais subidas se a inflação permanecer estável", disse Beck-Friis. A orientaç...