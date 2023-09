DJ MARKET TALK: BOE deve subir mais as taxas se necessário

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve aumentar as taxas de juro em 25 pontos base para 5,50% às 1100 TMG, mas poderá precisar de subir ainda mais as taxas de juro depois de levar a inflação de volta para os 2%, diz Tobias Ripka, diretor de investimento da Wellington Management, numa nota. "O BOE adoraria que pensássemos que o trabalho está feito, contudo, acreditamos que embora a inflação possa mostrar alguma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.