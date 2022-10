DJ MARKET TALK: BOE deve ter abordagem mais moderada à restrição monetária

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve seguir uma abordagem mais moderada à restrição da política monetária na próxima reunião de 3 de novembro face ao previsto anteriormente, devido à acalmia dos mercados de obrigações do Reino Unido e à "ausência dos estímulos orçamentais irresponsáveis", referem analistas da Peel Hunt numa nota. As yields das Gilts a 10 anos seguem a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.