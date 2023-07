DJ MARKET TALK: BOE enfrenta mais dificuldades de inflação do que Fed, BCE

(DJ Bolsa)-- As elevadas expectativas de inflação no Reino Unido, ao contrário do que sucede nos EUA e Zona Euro, colocam maior pressão sobre o Banco de Inglaterra, ou BOE, do que na Reserva Federal dos EUA e no Banco Central Europeu para subir as taxas mais agressivamente, refere a Julius Baer. As expectativas de inflação de longo prazo dos EUA e da Zona Euro estão a pouco menos de 2%, e a 3%-4% no Reino Unido, referem os economistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.