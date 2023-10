DJ MARKET TALK: BOE já terá terminado ciclo de subidas de taxas

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico do Reino Unido em agosto, que foi de 0,2%, ficou em linha com as expectativas, provavelmente enfraquecendo ainda mais o argumento para outro aumento das taxas do Banco de Inglaterra, ou BOE, em novembro, afirmou numa nota o economista-chefe para a Europa do HSBC, Simon Wells. O BOE esperava um crescimento de 0,4% no terceiro trimestre, de acordo com as previsões mais recentes, portanto, à luz das leituras mensais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.