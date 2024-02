DJ MARKET TALK: BOE mais interessado na inflação do que na recessão

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, não deve prestar muita atenção à contração económica do Reino Unido enquanto continua focado nos números concretos da inflação, diz o economista do ING James Smith numa nota. Embora a economia tenha registado no ano passado dois trimestres de contração, os dados que compõe o indicador principal são voláteis, uma vez que o retalho deve recuperar acentuadamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.