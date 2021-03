DJ MARKET TALK: BOE não deve apresentar mais estímulos na próxima reunião

(DJ Bolsa)--Apesar de várias setores da economia do Reino Unido permanecerem encerrados, "é difícil ver por que razão o Banco de Inglaterra, ou BOE, terá de ser dovish" na próxima reunião sobre taxa de juro a 18 de março, disse o Nomura. O plano de vacinações da Covid-19 do Reino Unido está a funcionar bem, já há um plano em marcha para a saída do confinamento e as recentes medidas orç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone