DJ MARKET TALK: BOE não deve cortar as taxas durante algum tempo

(DJ Bolsa)-- As taxas de juro do Reino Unido podem estar a aproximar-se de um pico, mas não devem começar a descer brevemente, diz Paul Dales, economista-chefe do Reino Unido da Capital Economics. O Banco de Inglaterra, ou BOE, aumentou as taxas de juro para 5,25% face a 5%, em linha com as expectativas do consenso, e o tom "hawkish" do banco sobre a necessidade de taxas "restritivas" enquanto for necessário sugere que não ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.