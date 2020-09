DJ MARKET TALK: BOE não deve cortar as taxas este ano

(DJ Bolsa)-- Embora o JPMorgan acredite que o Banco de Inglaterra, ou BOE, está a encarar mais a sério as taxas negativas enquanto ferramenta de política monetária, não espera quaisquer cortes das taxas este ano. "Um corte para zero pontos base este ano parece muito improvável", mas "a combinação de riscos descendentes para os próximos meses sugere que o mercado descontou um alívio adicional do BOE ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

