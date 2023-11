DJ MARKET TALK: BOE não deve cortar juros antes do final de 2024

(DJ Bolsa)-- A taxa de juro do Banco de Inglaterra, ou BOE, deve permanecer em 5,25% por mais um ano, disse Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido. O BOE manteve a taxa de juro inalterada, mas disse que não iria considerar reduzir as taxas novamente tão cedo, uma vez que a inflação continua elevada. Este dado é novo, diz Dales, e deverá ajudar a economia do Reino Unido a abrandar o suficiente para reduzir ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.