DJ MARKET TALK: BOE não deve cortar taxas antes de 2025

(DJ Bolsa)-- A inflação deve apenas abrandar moderadamente no Reino Unido, adiando quaisquer cortes de taxas para 2025, alerta Chris Hare, economista sénior do HSBC Research. O crescimento dos salários regulares abrandou para 7,7% em média nos três meses até setembro, revelam números desta terça-feira, e as vagas de emprego continuam a cair, atingindo o nível mais baixo em dois anos e meio. Mas a taxa de desemprego ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.