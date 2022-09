DJ MARKET TALK: BOE não deve encontrar solução rápida para repor confiança

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, não deve encontrar uma forma de restaurar a confiança dos mercados rapidamente, diz Kaspar Hense, gestor sénior portefólio da BlueBay Asset Management, numa nota. Os aumentos de taxas do BOE "contrariariam" a política orçamental expansionista, refere. A libra deve assim continuar fraca enquanto o debate sobre a política orçamental e monetária correta continua nas pró... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.