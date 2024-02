DJ MARKET TALK: BOE não deve entrar em pânico com recessão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, não deve reagir ao facto de a economia britânica ter entrado em recessão, diz Samuel Tombs, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido, numa nota. O Reino Unido entrou numa recessão técnica nos últimos seis meses de 2023, mostraram dados desta quinta-feira, com uma queda generalizada de produção em todos os setores. Mas o emprego e os salários reais continuaram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.