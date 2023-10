DJ MARKET TALK: BOE não deve subir taxas apesar de inflação alta do Reino Unido

(DJ Bolsa)-- "Não acreditamos que haja material suficiente para convencer o Banco de Inglaterra, ou BOE, a retomar o ciclo de aumento dos juros no início de novembro", escreve James Smith, economista do ING, após a inflação do Reino Unido se ter mantido estável nos 6,7% em setembro. A leitura superou a previsão de uma queda leve, com o volátil setor de férias organizadas a ser provavelmente o culpado por alimentar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.