DJ MARKET TALK: BOE não deve superar posição hawkish da Fed

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra deve ficar atrás da contraparte dos EUA na subida das taxas de juro, diz Sanjay Raja, do Deutsche Bank. "O Reino Unido está bastante atrás dos EUA tanto nas expectativas da inflação como no crescimento" e planeia restringir os estímulos orçamentais a partir de 2023, o que deve tornar a política monetária a principal ferramenta daqui para a frente, diz. O desconto do mercado ...

