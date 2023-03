DJ MARKET TALK: BOE passa nota dovish em comentários após subida das taxas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Apesar de uma subida de um quarto de ponto das taxas, os comentários do Banco de Inglaterra, ou BOE, soaram dovish de três formas, diz Ruth Gregory, economista-chefe adjunta para o Reino Unido da Capital Economic, numa nota. Em primeiro ligar, o comité de política monetária minimizou a subida da inflação subjacente dos serviços em fevereiro, dizendo que ainda espera que a inflação caia acentuadamente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.