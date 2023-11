DJ MARKET TALK: BOE pode ainda olhar para aumentos das taxas de juro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Um novo aumento das taxas de juro pelo Banco de Inglaterra, ou BOE, não pode ser excluído, diz Jessica Hinds, diretora da equipa económica da Fitch Ratings. O BOE votou pela segunda vez consecutiva a favor de manter a taxa de referência em 5,25%, mas o discurso continua hawkish, sinalizando que as taxas terão de manter-se elevadas por mais tempo, refere Hinds numa nota. "Tendo em conta que o crescimento salarial continua ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.