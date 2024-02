DJ MARKET TALK: BOE pode alcançar vitória sobre a inflação na primavera

(DJ Bolsa)-- Os aumentos dos preços no consumidor podem abrandar para o alvo de 2% do Banco de Inglaterra, ou BOE, nos próximos meses, abrindo caminho para cortes confiantes das taxas de juro, refere o economista-chefe para o Reino Unido da Capital Economics, Paul Dales, numa nota. A inflação manteve o ritmo de 4,0% em janeiro, revelaram dados desta quarta-feira, e o abrandamento dos preços da energia e os efeitos de base favoráveis ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.