DJ MARKET TALK: BOE pode anunciar restrição quantitativa na quinta-feira

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, pode fazer um anúncio antecipado da restrição quantitativa na reunião de quinta-feira, juntamente com o que deve ser uma subida de 25 pontos base, dizem os analistas do Morgan Stanley. Os analistas esperam um anúncio preliminar do BOE de que planeia aumentar a redução de títulos de gilts que detém para GBP90 mil milhões por mês, face a GBP80 mil milhões atualmente,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.