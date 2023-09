DJ MARKET TALK: BOE pode apenas ter feito uma pausa antes de retomar restrição

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, manteve as taxas enquanto segue uma abordagem de esperar para ver sobre a inflação, mas a decisão desta quinta-feira é muito provavelmente uma pausa em vez de um final do ciclo de restrição, refere Shweta Singh, economista-chefe da Cardano numa nota. Mesmo que a inflação esteja agora controlada, os salários continuam a subir a um ritmo acentuado e bastante acima do nível ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.