DJ MARKET TALK: BOE pode aumentar as taxas em 150pb em novembro

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, precisa de agir agressivamente para restaurar a confiança dos investidores e deve aumentar a taxa de juro em 150 pontos base na próxima reunião em novembro, diz Tim Drayson, economista-chefe da LGIM. Os investidores perderam recentemente a confiança na capacidade do BOE para conter a subida dos preços depois de o banco ter anunciado uma subida de 50pb das taxas de juro na quinta-feira, diz depois ...