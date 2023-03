DJ MARKET TALK: BOE pode aumentar mais as taxas mas fim do ciclo aproxima-se

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, pode voltar a subir as taxas de juro depois do aumento de 25 pontos base desta quinta-feira, mas o fim do ciclo de restrição da política monetária está a chegar, diz a firma Charles Stanley. O orçamento do governo do Reino Unido apresentado no início deste mês mostrava que o Gabinete de Responsabilidade Orçamental, ou OBR, espera que a inflação caia para 2,9% até... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.